24. Januar 2019

Die Tölzer Polizei sucht nach zwei Trickdieben, die am Dienstag in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße Geld gestohlen haben. Bei den Tätern handelt es sich demnach um zwei Männer mit dunklen Augen, etwa 1,70 Meter groß, schlank, südländischer Typ. Während sich einer der beiden von der Inhaberin in englischer Sprache beraten ließ, muss der zweite unbemerkt in die Kasse gegriffen und Bargeld entwendet haben. Die Inhaberin erstattete Anzeige. Die Beute beläuft sich auf 680 Euro. Wegen des Tatablaufs geht die Polizei davon aus, dass die Männer auch schon im südbayerischen Raum, etwa in Weilheim, zugeschlagen haben könnten. Bei Diebstählen dort wurde die gleiche Masche angewendet.