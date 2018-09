24. September 2018, 22:02 Uhr In der Wolfratshauser Loisachhalle Musicbanda mit Puppe

Auf Gut Nantesbuch hatte Franui erst kürzlich einen spektakulären Freiluft-Auftritt. Jetzt spielt die Musicbanda aus Osttirol mit dem Puppenspieler Nikolaus Habjan am Donnerstag, 27. September, in der Wolfratshauser Loisachhalle (Beginn: 19.30 Uhr). Zum Musiktheaterabend unter dem Programmmotto "Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus" kommen ein Tisch, ein Koffer, zwei Puppen, sechs Blasinstrumente sowie Geige, Kontrabass, Hackbrett und Harfe zum Einsatz. Das Publikum erwartet laut Veranstalter ein Abend voll musikalischer Tiefe und theatralischer Wucht. Im Zusammenspiel von Musik, Wort und Puppe wird der Figur des Wanderers nachgespürt, einer gleichermaßen bewunderten wie gehassten Symbolfigur, die alles hinter sich lässt, um sich auf die Suche nach dem Unbekannten zu begeben. Ein Sinnsuchender, der bei Franz Schubert "vom Gebirge her" kommt, wie man weiß, und bei Robert Walser zwischen den Zeilen seines Bleistiftgebietes hervorlugt: "Ich soll mich finden, sagt mir das Gestirn. Mich finden? Müßt' ich da mich nicht vorher verlieren?" Franui und Nikolaus Habjan gestalten mit dem Programm ihr zweites gemeinsames Projekt. Es wurde beim Osterfestival "Imago Dei" in Krems 2015 uraufgeführt.