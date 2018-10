12. Oktober 2018, 22:11 Uhr In der Tölzer Marktstraße Die Linke im Wahlkampf

Die Linke ist an diesem Samstag, 13. Oktober, mit einem Info-Stand in der Tölzer Marktstraße vertreten. Kandidat Elmar Gehnen steht am Marienbrunnen von 9 bis 13 Uhr für Fragen zur Verfügung. In Geretsried hat die Linkspartei mit dem Bezirkstagskandidaten Rhiannon Moutafis einen Stand von 10 bis 12 Uhr vor dem Kaufhaus "C&A" in der Egerlandstraße.