In der zweiten Runde der Reihe "Local Heroes: Isar-Helden von Lenggries bis München" gastiert die Folk-Sängerin Carina Corell am Samstag, 18. Januar, von 20 Uhr an in der Tölzer Lust in der Alten Madlschule. Nachdem sie bisher mit einem englischsprachigen Programm unterwegs war, präsentiert sie nun ihre neuen Songs in bairischer Mundart und landete damit einen Überraschungserfolg auf dem Sommer-Tollwood-Festival in München. Corell erhielt bereits mehrere Auszeichnungen, zuletzt den Deutschen Rock- und Pop-Preis 2015 als beste Folkrock-Sängerin. Inspiration für ihre Lieder findet sie sowohl daheim bei einem Spaziergang am Isarufer als auch am anderen Ende der Welt. Als weit gereiste Musikerin handeln ihre Texte von den kleinen und großen Geschichten der Menschen, davon, wie das Leben eben so spielt. Live unterstützt wird Corell von vier weiteren Musikern, die sie mit Kontrabass, Geige und Mandoline, aber auch mit mehrstimmigen Harmoniegesang begleiten. Neben Eigenkompositionen kommen auch Cover von namhaften deutschen und österreichischen Liedermachern zur Aufführung. Karten gibt es für 14 Euro im Vorverkauf bei Schreibwaren Zauner oder für 16 Euro an der Abendkasse.