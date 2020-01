Zum traditionellen Neujahrsempfang lädt der SPD-Ortsverein in Penzberg am Montag, 6. Januar, in die Stadthalle ein. In zwei Talkrunden sprechen Bürgermeisterin Elke Zehetner, Fraktionschef Adrian Leinweber, Landratskandidat Alexander Majaru und Kreisvorsitzender Dominik Streit über kommunalpolitisch bedeutsame Themen. Gäste sind willkommen. Beginn ist um 10 Uhr.