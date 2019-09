Ein Konzert mit Chor, Bläsern und Orgel steht am Samstag, 7. September, in der Pfarrkirche Sankt Michael in Kochel auf dem Programm. Es beginnt um 20 Uhr. Das Hutten- und Bläserensemble Schlüchtern war schon 2009 und 2012 in Kochel zu Gast und ist wieder unterwegs auf Konzerttour nach Benediktbeuern und Kochel. Sieben Musiker, ehemalige Schüler des Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums Schlüchtern, bringen unter der Leitung von Hartmut Darmstadt sowohl als Vokalensemble als auch als Bläserquintett geistliche und weltliche Musik zu Gehör, zum Teil auch solistisch mit Trompete, Horn, Posaune oder Gesang und Orgel. Die Musiker befinden sich größtenteils noch im Studium, einige haben es auch schon absolviert. Der Eintritt ist frei, zur Deckung der Kosten wird am Ausgang um Spenden gebeten.

Am Sonntag, 8. September, gestalten die Musiker die Messe, die um 10 Uhr in der Basilika Benediktbeuern beginnt.