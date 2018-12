14. Dezember 2018, 22:22 Uhr In der Pfarrkirche Kolping lädt zum Höhenrainer Advent

Am dritten Advent, also für Sonntag, 16. Dezember, lädt die Kolpingsfamilie Höhenrain ein zum "Höhenrainer Advent" - einer besinnlichen Stunde zur Adventszeit mit Liedern und Weisen, Texten und Gedichten. Mit dabei sind die Stubnmusik Am Toni sei Musi, die Münsinger Turmbläser, das Aufhauser Querflötentrio, der Chor Heagschroa, die Singgruppe Herz-Jesu und der Kirchenchor. Beginn ist um 19 Uhr in der Pfarrkirche Höhenrain. Anschließend treffen sich Mitwirkende und Publikum zu Glühwein und Brotzeit im Pfarrheim. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.