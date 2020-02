Kurs in Volkstänzen

In der Loisachhalle

Einen Tanzkurs für Anfänger veranstaltet der Isartaler Volkstanzkreis. Gelehrt werden einfache bayerische Tänze, beispielsweise Walzer, Polka und Dreher, aber auch solche mit abwechslungsreichen Figuren. Beginn ist am Mittwoch, 5. Februar, von 20 Uhr an, mit einem "Schnupperabend" zum Ausprobieren im Vereinsraum der Loisachhalle. Die Fortsetzung findet dort dann in zweiwöchigem Rhythmus statt, jeweils mittwochs. Weitere Auskünfte erteilt die Familie Grimmeiß, Telefon 08171/48 19 96, E-Mail: wernergri@web.de