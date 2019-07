31. Juli 2019, 22:00 Uhr In der Innenstadt von Wolfratshausen Grieche sucht Griechen

Das Restaurant Athos soll neu vermietet werden. Wirt Dritan Xhak wünscht sich einen fließenden Übergang. Es ist der sechste Wechsel in 15 Jahren

Von Konstantin Kaip

Die Anzeige auf der Internetseite "Immobilienscout24" hat in den sozialen Netzwerken bei den Wolfratshausern viel Wirbel ausgelöst: Ein "wunderschönes Restaurant mit Biergarten in der Altstadt" kann für 2800 Euro im Monat gemietet werden, mit einer Gesamtfläche von 410 Quadratmetern - 150 Quadratmeter Gasträume mit 80 Sitzplätzen, dazu der "Biergarten im ruhigen idyllischen Innenhof". Auf den zehn Fotos ist klar zu erkennen, dass es sich dabei um das griechische Restaurant Athos im Haderbräu handelt, im Herzen der Wolfratshauser Altstadt. "Das Objekt ist noch im Betrieb und kann jederzeit übernommen werden", heißt es in der Anzeige. "Der derzeitige Betreiber will aus persönlichen Gründen aufhören."

In einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo eine Wolfratshauserin die Anzeige verlinkt hat, reagieren die Nutzer enttäuscht: "Sehr schade", liest man da, "das Athos wird uns fehlen" und: "Nein, bitte nicht! Unser Lieblingsgrieche!"

Dritan Xhaka, der das Lokal seit vier Jahren mit seiner Frau Christina Oerterer betreibt, ist sichtlich verärgert über die Aufregung, die die Anzeige ausgelöst hat. Inzwischen werde er jeden Tag von seinen Gästen darauf angesprochen, sagt der 39-Jährige. "Ich verschwinde nicht von heute auf morgen", erklärt er. "Und das Lokal macht auch nicht zu." Zwar suche er einen Nachfolger, sagt der Gastronom, der die persönlichen Gründe für seine Entscheidung nicht näher ausführen will. Für seine Kunden soll nach Xhakas Wunsch aber möglichst alles so bleiben, wie sie es gewohnt sind. Er wünsche sich einen "fließenden Übergang", erklärt Xhaka, der seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig ist und zuletzt ein Restaurant bei Celle betrieben hatte. Das "Athos" soll ein griechisches Restaurant bleiben, Einrichtung und Konzept könne der neue Pächter übernehmen. Auch ein Großteil seiner Mannschaft würde gerne weitermachen. Das Geschäft laufe gut, erklärt Xhaka, er habe viele Stammkunden. "Wenn ein anständiger Nachfolger kommt, wird er alles so lassen, wie es ist." Ein neuer Grieche im Haderbräu, das sei auch das erklärte Ziel des Vermieters.

Christian Liebl, der beim Wolfratshauser Immobilienbüro Bartsch für die Vermietung des Restaurants zuständig ist, stellt die Zukunft des Haderbräus nicht ganz so in Stein gemeißelt dar. Zwar wolle der Vermieter die "Schließungszeit auf jeden Fall möglichst kurz halten", sagt er. Welches Konzept der neue Mieter in dem Restaurant verwirkliche, sei aber noch offen. "Wenn es ein Grieche wird, kann er praktisch den Schlüssel nehmen und weitermachen", sagt Liebl. Es könne aber auch anders weitergehen. "Auf jeden Fall wird das Lokal nicht lange geschlossen bleiben." Laut Liebl gibt es bereits einige Interessenten, ein definitiver Nachfolger stehe aber noch nicht fest. "Wir gehen davon aus, dass das Restaurant im Laufe des Herbstes vermietet ist."

Im Wolfratshauser Haderbräu hat es in den vergangenen Jahren nicht an Fluktuation gemangelt. Einst betrieb der Sterne-Koch Dieter Maiwert in dem 1992 von der Münchner Messerschmitt-Stiftung aufwendig restaurierten denkmalgeschützten Komplex seinen "Patrizierhof". 2004 übernahm dessen Koch Peter Gruber. Danach gab es dort erst ein elsässisches und dann ein italienisches Edel-Restaurant. Vor Xhaka betrieben dort Nadja und Maximilian Plötz die "Haderbräu Stuben", allerdings auch nur drei Jahre lang.

Das Haus, im frühen 19. Jahrhundert größtes Privatanwesen in Wolfratshausen, hat eine lange gastronomische Tradition: 1553 errichtete das Kloster Beuerberg dort eine Brauerei für den Eigenbedarf der Mönche. Die Klosterpröbste versuchten dann 125 Jahre lang vergebens, das allgemeine Brauereirecht zu erhalten. Das Münchner Hofkammergut lehnte die Gesuche immer wieder ab, mit der Begründung, es gebe schon genug Brauerein in Wolfratshausen. Der Name Haderbräu soll auf diesen langen Streit zurückzuführen sein, der 1678 endete, als die Beuerberger endlich doch Bier für die Allgemeinheit brauen durften.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts stand das Haus dann für beachtliche Konstanz: Generationenlang bewirtete eine Familie Graf die Brauerei, von 1841 bis 1899 war der Haderbräu in der Hand der Familie von Michael Grünwald, der auch mehr als 20 Jahre lang Bürgermeister in Wolfratshausen war.