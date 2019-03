15. März 2019, 22:03 Uhr In der Heilandskirche Passion in Wort und Musik

Zu einer musikalischen Passionsandacht lädt die evangelische Heilandskirche Ebenhausen (Zechstraße) ein. Konrad Maierhofer liest am Sonntag, 17. März, von 19 Uhr an den "Menzinger Kreuzweg", die Schäftlarner Stubn-Musi spielt dazu. Der katholische Pfarrer und Dichter Matthias Pöschl (1924-2007) hat mit seinem "Menzinger Kreuzweg" einen eindringlichen Text in altbairischer Mundart über das Leiden und Sterben Jesu Christi geschaffen. Veranstalter des Abends sind die evangelische Kirchengemeinde Ebenhausen mit Pfarrerin Elke Stamm und der katholische Pfarrverband Schäftlarn.