10. Mai 2019, 22:04 Uhr In der Basilika Benediktbeuern Für den lieben Gott

Klangkunst-Chor singt Rossinis "Petite Messe Solennelle"

Keinem Geringeren als dem "lieben Gott" hat der Großmeister der heiteren Opera buffa Gioachino Rossini seine "Petite Messe Solennelle" gewidmet - mit den wohl nicht ganz ernst gemeinten Worten: "Hier ist sie, die arme kleine Messe. Ist es wirklich heilige Musik (musique sacrée) oder doch vermaledeite Musik (sacrée musique)? Ich bin für die Opera buffa geboren. Du weißt es wohl! Ein bisschen Können, ein bisschen Herz, das ist alles. Sei also gepriesen und gewähre mir das Paradies." Andrea Fessmann und der Klangkunstchor Iffeldorf bringen das ungewöhnliche Werk zweimal auf die Bühne: am Samstag, 18. Mai, im Gemeindezentrum Iffeldorf (Beginn 20 Uhr) und am Sonntag, 19. Mai, in der Basilika Benediktbeuern (16.30 Uhr).

Die "Petite Messe solennelle" stammt aus dem Jahr 1863; Rossini schrieb sie 34 Jahre nach Vollendung seiner letzten Oper ("Wilhelm Tell"). Das Attribut "petite" sei seinem augenzwinkernden Humor geschuldet, erklärt Christa Clauß vom Verein Klangkunst im Pfaffenwinkel. "In Wirklichkeit entspricht sie nach Stil und Länge einer Missa solemnis, konzertant und abendfüllend." Zugleich sprühe diese Messe nur so vor Kreativität: Schmelzender Belcanto wechsle mit fulminanten Chören, federnden Rhythmen und mediterraner Leichtigkeit - "eine der schönsten Komposition seiner späten Jahre". Der Chor unter der Leitung von Andrea Fessmann wird von namhaften Solisten unterstützt: Christina Roterberg (Sopran), Barbara Schmidt-Gaden (Alt), Kammersänger Martin Petzold (Tenor) und Klaus Mertens (Bassbariton). Die musikalische Begleitung übernehmen Felizitas Rodach (Klavier) und Klaus Fessmann (Harmonium).

Karten zu 10 bis 28 Euro unter www.klangkunst-im-pfaffenwinkel.de, bei Christa Clauß (Tel. 08856/36 95) und über München Ticket.