27. März 2019, 21:52 Uhr In der Alten Madlschule Gestrafft und abgesaugt

Die Lust-Theatergruppe spielt nochmal "M.U.L.L"

Was würden wir alles dafür tun, um schön und jung zu sein? Diese Frage beleuchtet das schräge Kriminalstück der Lust-Theatergruppe "M.U.L.L. Mord. Und. Langes. Leben.". Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr öffnet die Schönheitsklinik in der Alten Madlschule noch einmal an zwei Abenden ihre Pforten und lädt zu einem erfrischenden Programm ein: Da wird mit Hingabe abgesaugt, gestrafft und vergrößert, gesungen und getanzt. Allerdings kann es auch passieren, dass neben dem Doppelkinn der ganze Mensch verschwindet. Das kostet dann nicht nur verdammt viel Geld, sondern das Leben. "Tauchen wir ein in diese Welt der strategischen Körper und feiern wir mit vielen bunten Pillen ein Fest der Machbarkeit", heißt es in der Einladung. "Und wenn Ihnen diese Klinik zu unheimlich wird, kriegen Sie ein kleines Scheißegalspritzerl und alles wird wieder bunt und schön."

Für Text und Regie zeichnen Gabi Rothmüller und Alexander Liegl verantwortlich. Es spielen Dörthe Merz, Ulrike Liegl-Kempter, Hagen Dessau, Petra Stadlmayer, Alexander Liegl, Ludwig Retzer, Nicole Fahrner, Adrian Grass, Sebastian Stadlmayer, Christine Hermann und Heike Kiesmüller.

Freitag, 5. April, und Samstag, 6. April, 20 Uhr, Karten bei Schreibwaren Zauner, Tel. 08041/781 40