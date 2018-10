9. Oktober 2018, 21:51 Uhr In der Alten Madlschule "Drei Haxn" mit Akkordeon und Tuba

Die original drei Haxn gastieren am Samstag, 13. Oktober, von 20 Uhr an in der Alten Madlschule der Lust Bad-Tölz. Die drei Künstler bezeichnen sich als risikofreudig: "Anni (Passauer Starlet) und Claudia (Münchner Kindl) lernen seit ein paar Tagen Akkordeon, fast so lange Gitarre und Tuba. Anni kann singen, Claudia muss." Michael (ehemals Biermösl Blosn) probiere sich in Banjo, Steppschuhen und außerfamiliärem Kontakt. Die original drei Haxn, die sich ihren Namen bei Gerhard Polt stibitzt haben, kennen musikalisch und humoral keine Grenzen und schrecken auch nicht vor Performance zurück. Karten zu 14 Euro gibt es bei Schreibwaren Zauner (08041/781 40) oder zu 16 Euro an der Abendkasse. Einlass ist von 19 Uhr an.