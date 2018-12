17. Dezember 2018, 22:06 Uhr In den Weihnachtsferien König sein im Atelier

Franz Marc Museum bietet vielfältige Kurse und Workshops an

Farbbeutel platzen lassen, den eigenen Thron oder eine riesige Murmelbahn bauen: Wem es in den Weihnachtsferien zu Hause langweilig zu werden droht, der ist zu einem Ausflug in das Franz Marc Museum nach Kochel eingeladen. Die Museumspädagogen bieten dort von Samstag, 22. Dezember, bis 5. Januar wieder ein spannendes Kursprogramm an. Bei gutem Wetter finden einige Angebote draußen statt. Für alle Kurse ist eine Anmeldung erforderlich, die Teilnahmegebühr beträgt in der Regel 8 Euro.

Wer noch Anregungen für ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk sucht, kann mit Barbara Jungwirth am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr glitzernde Christbaum-Klammervögel und Sterne basteln. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, steht dann Michael Sterna in der Werkstatt bereit - mit einer Materialsammlung aus Nägeln, Schrauben, Zahnstochern und Gummibändern. Von 10 bis 13 Uhr baut er mit Kindern ab fünf Jahren auf einer angemalten Styrodurunterlage eine Murmelbahn. Das Projekt findet seine spannende Fortsetzung am Nachmittag, wenn im Museumsgarten eine Riesenmurmelbahn für eine große Styroporkugel entstehen soll - aus Stöcken, selbstgedrehten Seilen und Dachlatten.

Seinen eigenen Thron kann sich jeder Kreative bei einem Workshop am Mittwoch, 26. Dezember, gestalten (10 bis 13.30 Uhr). Alle Grundmaterialien wie Farben, Stoffe, Holz und Stühle werden gestellt, wer mag, darf aber auch einen Stuhl von Zuhause mitbringen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab vier Jahren und Erwachsene (8 Euro, Stuhl 5 Euro). Wer lieber mit Fingerspitzengefühl arbeitet, ist am Nachmittag in der Emailwerkstatt willkommen. Aus Kupferblech werden kleine Objekte geformt und mittels Email-Pulver in einem Spezialofen zu farbenprächtigen Miniatur-Bildern und Schmuckstücken verwandelt.

Action-Painting auf großer Leinwand ist am Donnerstag, 27. Dezember, und Samstag, 29. Dezember, angesagt. Wer schon immer einmal wie Niki De Saint-Phalle Farbbeutel zum Platzen bringen oder mit Spritzpistolen und Pumpsprays eine Farbexplosion erzielen wollte, darf dies an zwei Vormittagen zusammen mit Michael Sterna tun. Bei gutem Wetter findet der Kurs im Freien und auf großem Format statt, bei schlechtem Wetter im Atelier und auf kleiner Leinwand.

Weitere Angebote tragen Titel wie "Goldrausch - Bilder die Gold wert sind" oder "Gips mich". Kinder können T-Shirts bedrucken, Kalender für das neue Jahr gestalten oder ihre eigenen Holzkohlestifte "köhlern" und dazu Stockbrot essen. Barbara Jungwirt stellt das Bilderbuch "Es war ein Leuchten in der Nacht" nach der Erzählung "Bergkristall" von Adalbert Stifter vor und verrät, wie sich mit Farben eine Eishöhle aufwärmen lässt. Eine Übersicht über die mehr als 20 Kursangebot findet sich im Internet unter www.franz-marc-museum.de; Anmeldung unter besucherdienst@franz-marc-museum.de