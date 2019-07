22. Juli 2019, 21:50 Uhr In den Sommerferien Buntes Programm

Freilichtmuseum Glentleiten bietet über 60 Kurse

Wer einen spannenden Sommer erleben möchte, ist im Freilichtmuseum Glentleiten während der Großen Ferien bestens aufgehoben. Für Kinder und Familien bietet die Einrichtung des Bezirks Oberbayern wieder ein abwechslungsreiches Programm mit über 60 offenen Werkstätten und Kursen an, die spielerisch Wissen rund um das Leben auf dem Land in früheren Zeiten vermitteln. "Bei allen, die Lust auf Töpfern, Detektivgeschichten, Kochen und Backen, Kinderköhlerei, Basteln, Werkeln und vieles mehr haben, kommt garantiert keine Langeweile auf", heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Die Museumspädagoginnen Beate Lohner und Sophie Ruhl haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Es bietet viele offene und anmeldefreie Angebote, aber auch Kurse, für die es eine Anmeldung braucht. Familien können dadurch ihren Museumsbesuch flexibel gestalten und bei den offenen Werkstätten während der Laufzeit des Angebots einfach vorbeikommen, wenn es für sie zeitlich passt. So gibt es etwa in der ersten Ferienwoche am Mittwoch, 31. Juli, zwischen 11 und 15 Uhr die Gelegenheit, schön gemusterte und bunte Posamentenknöpfe zu wickeln. Für die Lösung der spannenden Detektivgeschichte mit der "Museumsdetektei Hirnzwicker" brauchen Kinder zwischen acht undzwölf Jahren ihre ganze Konzentration und eine schriftliche Anmeldung an freilichtmuseum@glentleiten.de. Sie starten ihren Fall am Montag, 12. August, und Dienstag, 27. August, jeweils um 14 Uhr.

In der Töpferei des Museums sind viele Angebote so konzipiert, dass alle Generationen gleichzeitig kreativ mit Ton werkeln können: Vom Anhänger und Geschirr Bemalen über Schüsseln aus Ton Formen bis hin zu Brotzeitbrettchen und Türschilder Gestalten, reicht die Palette der offenen Programme. Hier ist keine Anmeldung nötig.

Das Freilichtmuseum ist während der Ferien täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Programm finden Interessierte im Veranstaltungskalender unter www.glentleiten.de/unser-programm