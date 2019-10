Für den viergruppigen Kindergarten, den die Stadt Bad Tölz im Zuge des Umgestaltung auf dem Jahnschulareal errichtet, haben die vorbereitenden Arbeiten begonnen. Schon seit den Sommerferien stehen Bagger auf dem Gelände, inzwischen zwei der vier alten Punkthäuser und die Hausmeisterwohnung neben der Turnhalle abgerissen worden, in Kürze folgen dann die Kanalarbeiten.

Wegen dieser Bautätigkeiten musste der Pausenhof der Jahnschule - zur Sicherheit der Schüler - verlegt werden. Ein neuer Platz, auf dem sich die Kinder während der Pause unter freiem Himmel bewegen können, entsteht dieser Tage zwischen dem sanierten Altbau und den noch verbliebenen beiden Punkthäusern mit Ausrichtung zum Krottenbach hin. Als neues Highlight werde dort ein modernes Seilklettergerüst errichtet, teilt die Stadt mit. Die Fundamente dafür sind vorbereitet, das Aufstellen selbst wird etwa drei Tage dauern.

"Wir gehen davon aus, dass wir diese Arbeiten in den Herbstferien erledigen können, auch wenn die Männer des Betriebshofes in der Woche vor Leonhardi stark beansprucht sind", gibt sich Bürgermeister Josef Janker (CSU) optimistisch. Die Baumaßnahmen seien für die Schüler ohnehin schon eine Herausforderung, "mit dem neuen Klettergerät hoffen wir, über die schwierige Zeit ein wenig hinweg zu helfen." Janker lobt die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, der sich mit einem erheblichen Betrag an den Anschaffungskosten in Höhe von 21 000 Euro beteilige. Dafür bedanke man sich im Namen der Kinder der Jahnschule.

Zusätzlich zum neuen Pausenhof soll es eine zweite Spielfläche auf dem Areal geben. Als Interimslösung bis zur endgültigen Pausenhofgestaltung wird in den Herbstferien dafür ein Teil des Asphalts auf dem ehemaligen großen Pausenhof zur Jahnstraße hin abgetragen und ein Bolzplatz angelegt. Ein Bauzaun trennt den Spielbereich von der Baustelle.