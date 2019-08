Im Begleitprogramm zur Ausstellung "Heimat" im aufgelassenen Kloster Beuerberg gibt es am Sonntag, 1. September, Führungen (beginnend um 11 und um 15 Uhr), einen Stick- und einen Kalligrafie-Workshop. Unter dem Titel "Nach Stich und Faden" können interessierte Besucher nach historischen Vorlagen und Techniken sticken, mit kostbaren Materialien und wunderschönen Farben - das verheißen die Stickworkshops unter Leitung von Barbara von Stieglitz. Festliche Motive und Bordüren aus Süddeutschland, Tirol und Graubünden können in einem größeren Projekt - einem Kissenbezug, einer Weihkorbdecke oder einem Hochzeitshandtuch gestaltet werden. Teilnehmer mit weniger Muße können eine Grußkarte, einen Geschenkanhänger oder eine Leinenserviette zieren. Unter dem Titel "Federkiel und Griffelschwung" wird die jahrhundertealte Kunst der schönen Handschrift, die Kalligrafie, gelehrt. Im Kloster Beuerberg zierten die Schwestern mit sorgfältig gestalteten Spruchtafeln und kunstvoll geschwungenen Schriftzügen Wände und Türstürze. Die Expertin Irmgard Ludwig führt nun Teilnehmer mithilfe vieler Musterbeispiele ein in die Grundlagen dieser Technik. Dann geht es an die Gestaltung von Karten, Etiketten, Haussegen, Schildern oder Urkunden. (Beide Workshops dauern von 11 bis 17 Uhr.)

www.klosterbeuerberg.dimu-freising.de