5. April 2019, 21:42 Uhr In Benediktbeuern Gebetswoche im Kloster

Die Gruppe "God for Youth" veranstaltet vom kommenden Sonntag, 7. April, an eine Gebetswoche im Kloster Benediktbeuern. Die Woche, welche am Sonntag um 19 Uhr mit einer Heiligen Messe beginnt, dient laut Veranstalter der Vorbereitung auf das Osterfest. Neben dem stillen Gebet sind gestaltete Gebetsstunden geplant. Auch wird es ein Abend der Barmherzigkeit geben, der am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr beginnt, geben. Interessierte sind jederzeit eingeladen, sich an den Gebeten zu beteiligen.