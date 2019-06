2. Juni 2019, 21:50 Uhr In Bad Tölz und Iffeldorf Mehr feucht als fröhlich

Betrunkene halten Polizei auf Trab

Ein Betrunkener, der in die Isar springen wollte, hat am Samstagabend einen Polizeieinsatz in Bad Tölz ausgelöst. Passanten setzten gegen 18.30 Uhr einen Notruf ab, weil sie den 42-Jährigen nur mit Mühe davon abhalten konnten, bei der Einmündung des Einbachs in den Isarstausee zu springen. Polizei und Rettungskräfte fanden den Mann und seinen 49-jährigen Arbeitskollegen durchnässt und betrunken auf einer Parkbank vor. Der Jüngere wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung (vier Promille) ins Krankenhaus gebracht, den anderen begleiteten die Rettungskräfte nach Hause.

Bereits am Samstagmorgen war eine betrunkene 66-jährige Tölzerin mit dem Auto in ein Haus an der Badstraße geprallt. Ein Anwohner alarmierte die Polizei, nachdem die Frau einfach weitergefahren war. Die Polizisten trafen sie zu Hause an und ordneten eine Blutentnahme an. Diese ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Zu viel Alkohol war vermutlich auch bei einer Feier am Eitzenberger Weiher in der Nacht zum Samstag im Spiel. Laut Polizeibericht schlug ein 31-jähriger Penzberger gegen 1.20 Uhr auf einen 26-Jährigen und einen 25-Jährigen ein. Beide wurden leicht verletzt. Zwischen 4 und 4.30 Uhr trat ein Unbekannter im benachbarten Ortsteil Nantesbuch einen Schaltkasten um. Der Schaden beträgt 500 Euro, die Polizei bittet um Hinweise. Etwa eine Stunde später krachte ein 24-jähriger Penzberger beim Institut Zist mit seinem Auto in einen Holzzaun und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Der Flüchtige konnte ermittelt werden und muss mit einer Anzeige rechnen.