11. Juli 2019, 22:08 Uhr In Bad Tölz Tanztheater mit 130 Kindern

Tölzer Gymnasium und Musikschule inszenieren "Krabat"

"Krabat" ist die "...Geschichte meiner Generation und aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken." Otfried Preussler hat mit seinem Müllerburschen "Krabat" einen zeitlosen Helden erschaffen, der gegen den Tod aufsteht und für eine Welt kämpft, in der Menschlichkeit, Mitleid und Freundschaft und nicht Gier, Macht und Egoismus herrschen. Die Aktualität seiner von Zauberei und Liebe durchdrungenen Welt fasziniert nicht nur Kinder sondern viele Erwachsene bis heute. Grund genug für das Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium und die Sing- und Musikschule, die Geschichte Tanztheater auf die Bühne zu bringen, und zwar am 17., 18. und 19. Juli. Das dritte Kooperationsprojekt nach dem Musical "Anatevka" (2017) und dem TanzTheater "Der Hexenmeister" (2018).

Große Teile der Musik werden live gespielt, kündigen die Veranstalter in einer Pressemeldung an. Diesen Part übernimmt bei Krabat wieder der Leiter der Sing- und Musikschule, Harald Roßberger, der eigens zu diesem Anlass ein elfköpfiges Ensemble, bestehend aus Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Musikschule, zusammengestellt hat. Regie führen Susanne Molendo und Stefanie Regus. Die Gesamtverantwortung für die Produktion liegt in den Händen von Eva Emmler, Susanne Molendo, Stefanie Regus, Harald Roßberger und Christina Strobel.

"In dieser Form der Zusammenarbeit können nicht nur organisatorische Synergieeffekte genutzt werden, sondern sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte erweitern durch die Zusammenarbeit ihre Blickwinkel: Kreative Gedanken und Gestaltungsideen werden untereinander ausgetauscht, besprochen, verworfen, verteidigt, ausprobiert und letztendlich entschieden", heißt es in der Pressemeldung.

Die Arbeit in einem so großen Team von circa 130 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12 bedeutet aber auch einen enormen Kraftakt für die Beteiligten. Neben den hauptverantwortlichen Lehrkräften von Schule und Musikschule sind auch sehr viele Eltern im Hintergrund aktiv. Einige von ihnen nähen Kostüme, andere sammeln Spenden, viele bieten die ständige Fahrbereitschaft zu unzähligen Proben - auch am Wochenende - an. Auch ohne die Unterstützung des Fördervereins des Gymnasiums wäre ein Projekt in diesem Ausmaße nicht mehr vorstellbar. Dieser unterstütze die Veranstaltung in ideeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht.

Die Aufführungen, für die bereits seit dem 6. Juli intensive geprobt wird, finden am Mittwoch, 17., Donnerstag, 18., und Freitag, 19. Juli, jeweils von 19.30 Uhr an im Kurhaus in Bad Tölz statt. Karten sind ab sofort im Sekretariat II der Schule und in der Tölzer Sing- und Musikschule, bei Feinerlei Floristik, Oisam, Rewe-Markt Flinthöhe und der Tourist-Info Bad Tölz sowie an der Abendkasse erhältlich.