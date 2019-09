Im Tölzer Mehrgenerationenhaus des Bayerischen Rotes Kreuzes am Klosterweg 2 starten am Donnerstag, 12. September, wieder die Spielgruppen für Kinder ab 18 Monaten. Qualifizierte Mitarbeiterinnen betreuen und fördern die Kinder in kleinen Gruppen, jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr. Die Kosten betragen 38 Euro plus 2 Euro Spielgeld im Monat pro Betreuungstag. Informationen und Anmeldung unter Telefon 08041/7 933588 oder online unter www.mgh-bad-toelz.de