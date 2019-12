Silvesterkonzert in der Stadtpfarrkirche

In Bad Tölz

Zu einer Stunde mit festlichem Glanz der Musik für Trompete und Orgel laden Josef Kronwitter, Trompeter und Leiter der Tölzer Stadtkapelle, und Kirchenmusiker Christoph Heuberger am Silvesterabend in die Tölzer Stadtpfarrkirche ein. Auf dem Programm stehen Barockmusik von Händel, Telemann und Gianbattista Martini, sowie Werke von Joseph Rheinberger und Siegfried Karg-Elert. Dazwischen erklingen Bachs berühmte Toccata und Fuge F-Dur, die Pastorale E-Dur von César Franck und ein Orgelkonzert von Händel. Karten zu 12 Euro gibt es bei der Tourist-Info und an der Abendkasse, Schüler zahlen 3 Euro. Beginn ist um 19 Uhr.