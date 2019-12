Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, und hat zugleich jede Menge Steilvorlagen geliefert für Kabarettisten. Abenteuerliche und unglaubliche Neuigkeiten aus Politik, Gesellschaft, Sport und Farbpaletten pickt am Freitag, 27. Dezember, Django Asül "als Glanzlichter und Riesenflops aus einem Füllhorn voll Irrsinn und Peinlichkeiten", wie es in der Ankündigung heißt. Dann nämlich komprimiert er 2019 zu einem 90-minütigen Streifzug bei seinem "Rückspiegel" im Tölzer Kurhaus. Egal ob links oder rechts, rot oder grün, ob aus Bayern, Deutschland oder der Welt, bei Django Asül bekomme jeder sein Fett weg, der es sich in den vergangenen Monaten mit Fleiß erarbeitet habe. Asüls Blick in den Rückspiegel 2019 "offenbart einen Abend voller Aha-Effekte", schreiben die Veranstalter weiter: "Von bekannten Highlights über Schmankerl aus dem toten Winkel - aus Django Asüls ureigenem Sichtwinkel betrachtet, wird aus dem letzten Jahr ein spannender, komischer und vor Satire triefender Abend, der die Zuschauer höchstamüsiert ins neue Jahr entlässt", so das Versprechen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten zu 24,90 Euro gibt es in der Tourist-Information Bad Tölz (Telefon 08041/ 786715).