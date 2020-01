Das dürfte spannend werden: Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) in Bad Tölz hat es geschafft, Bürgermeister Josef Janker (CSU) und den Geschäftsführer der Jod AG, Anton Hoefter, für eine Podiumsdiskussion zu gewinnen. Die zwei Antipoden debattieren am Dienstag, 14. Januar, über das Thema "Zukunft und Vision des Badeteils". Beide Parteien - die Stadt und die Jod AG - streiten sich derzeit vor Gericht über die Entwicklung des Kurviertels. Die Kommune hat im Bebauungsplan für das ehemalige Spaßbad Alpamare und das Hotel Jodquellenhof eine touristische Nutzung festgezurrt. Die Jod AG möchte hingegen Wohnhäuser errichten und bestreitet, dass Tölz ein Tourismusort sei. Ebenfalls auf dem Podium sitzen Felizitas Roman-Stracke, ehemalige Professorin an der Fachhochschule für Tourismus München und Lehrbeauftragte an der TU München, und FWG-Bürgermeisterkandidat Michael Lindmair. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthof Alte Schießstätte.