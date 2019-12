In Bad Tölz

Die Bayerische Landesstiftung schießt der Stadt Bad Tölz für die Neugestaltung des Stadtmuseums weitere 22 000 Euro zu. Bereits im August hatte die Landesstiftung ein Fördergeld in Höhe von 76 000 Euro bewilligt. Wegen der gestiegenen Kosten greift die Stiftung der Stadt nun noch einmal finanziell unter die Arme. Ursprünglich war die Neuausrichtung des Tölzer Stadtmuseums mit 837 000 Euro veranschlagt worden. Mittlerweile sind die Kosten allerdings auf rund 1,15 Millionen Euro gestiegen. "Aufgrund der überregionalen Bedeutung des Stadtmuseums hat es die Landesstiftung aber als ihre Pflicht angesehen, die Fördersumme zu erhöhen", so der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber (CSU). Die jetzt insgesamt gewährten 98 000 Euro entsprechen einem Anteil von 8,5 Prozent an den Gesamtkosten. Die übrigen Mittel bringen die Stadt Bad Tölz und die Landesstelle für nichtstaatliche Museen auf.