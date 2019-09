In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10. und 11. September, sowie in der Nacht darauf kann es im Bereich der Tölzer Kohlstattstraße zu Lärmbelästigung kommen. Das teilt die Stadt Bad Tölz mit und bittet Anwohner um Verständnis. Der Grund ist der Transport von Mobilheimen, die als Familiennotunterkünfte dienen sollen. Die Stadt hat die Mobilheime von der Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern erworben, dort waren sie zuvor Teil der Gemeinschaftsunterkunft "Am Kranzer". Fünf von ihnen werden nun per Schwerlasttransport von Reichersbeuern nach Tölz gebracht und zunächst auf dem südlichen Parkplatz an der Kohlstattstraße zwischengelagert, ehe sie auf dem Gelände des alten RW-Clubhauses einen neuen Platz finden.