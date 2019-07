1. Juli 2019, 21:40 Uhr In Bad Tölz Kurse zum Online-Banking

Im Rahmen der Kurse für Computersenioren, die regelmäßig donnerstags von 15 Uhr an im BRK-Mehrgenerationenhaus (Klosterweg 2, Bad Tölz) stattfinden, steht an den kommenden zwei Treffen das Thema "Online-Banking" auf dem Programm. Diese finden am Donnerstag, 4. Juli, und Donnerstag, 11. Juli, statt. Das Angebot steht allen Interessierten ohne Anmeldung offen, der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro. Es gibt Leihgeräte.