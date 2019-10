Migranten, die sich gut integriert haben, werden als Kulturdolmetscher benötigt. Sie sollen neu Zugewanderten von ihren Erfahrungen erzählen und Brücken zwischen den Kulturen bauen. Eine Ausbildung für diese ehrenamtliche Tätigkeit bieten das Caritas-Zentrum Bad Tölz, der Malteser Hilfsdienst in Wolfratshausen und das Kreisbildungswerk (KBW) an. Ein Informationsabend findet dazu am Montag, 4. November, 18.30 Uhr, im Franziskuszentrum am Klosterweg in Bad Tölz statt. Ein zweiter Termin ist am Donnerstag, 7. November, bei den Maltesern, Untermarkt 17 in Wolfratshausen.

Kulturdolmetscher sollen selbst einen Migrationshintergrund haben, anderen gerne helfen, Deutsch sprechen (B1/B2-Niveau), pro Woche ein bis zwei Stunden Zeit haben und an einem längerfristigen Ehrenamt interessiert sein. Ansprechpartnerin ist Eva-Maria Schatton, Ehrenamtskoordinatorin der Caritas in Bad Tölz: "Wir erleben im Alltag immer wieder kulturelle Missverständnisse und den großen Bedarf nach sprachlicher Unterstützung von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund", erklärt sie. Als Dolmetscher würden Menschen aller Nationalitäten gebraucht. Die Qualifizierung zum Kulturdolmetscher startet am Montag, 9. Dezember, 17 bis 21 Uhr. Zwei weitere vierstündige Termine folgen im Januar. Am Ende der Ausbildung erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat. Genauere Auskünfte gibt es unter Telefon 0160/ 978 621 47.