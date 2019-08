11. August 2019, 22:09 Uhr In Bad Tölz Hölzerner Luginsoberland

Die Tölzer Marktstraße ist immer einen Blick wert. Aber wenn man sie von so erhabenem Posten aus betrachten kann, öffnet sich das Panorama gewiss noch herrlicher als vom Boden aus. Die Figur, die dort so malerisch hockt, ist ein Werk des Penzbergers Oliver Kugel, der im Brotberuf Rettungssanitäter ist, nebenbei aber seine Leidenschaft für Holzbearbeitung entdeckt hat. "Neben meinem heutigen Beruf verwirkliche ich also meine gestalterischen Ideen, erfülle Kundenaufträge, organisiere alle zwei Jahre die Penzberger Kettensägenkunsttage und betreue drei kleinere Privatwälder", sagt er über sich selbst. Gemeinsam mit Andreas Weihard hat Oliver Kugel gerade beim Kunstverein Tölzer Land ausgestellt, Titel: "Die Verbindung aus Holz, Stein und Eisen". Die Schau war in den Räumen des Vereins, dem Kunstsalon an der Marktstraße 6 in der ersten Etage, zu sehen - dehnte sich aber zur Freude von Passanten auch ins Freie aus. Beim Kunstverein Tölzer Land geht es nach der Sommerpause weiter mit der Mitgliederausstellung "Kunstspuren" (14. September, 19 Uhr).