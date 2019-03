29. März 2019, 21:56 Uhr In Bad Tölz Erste Hilfe am Kind

Der BRK-Kreisverband bietet am Montag, 1. April, und Mittwoch, 3. April, den zweitägigen Kurs "Erste Hilfe am Kind" an. Der Kurs richtet sich an Eltern, Großeltern und Tagesmütter sowie an alle, die für Notfälle mit Kindern gewappnet sein wollen und wissen möchten, wie man Unfällen vorbeugen kann. Damit Unfälle gar nicht erst passieren, werden im Kurs auch besondere Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugende Maßnahmen nahegebracht. Anmeldung sind erbeten unter der Rufnummer 0 81 71/43 0627, -19, oder über www.brk-toel-wor.de