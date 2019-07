26. Juli 2019, 22:23 Uhr In Bad Tölz CSU-Stadtgespräch im Taubenloch

Für die Tölzer CSU hat der Kommunalwahlkampf längst begonnen. Ingo Mehner ist als Bürgermeisterkandidat seit April nominiert, auch die 24 Kandidaten für den Stadtrat sind seit einer Woche aufgestellt. Zugleich laufen die Stadtgespräche, die von den Christsozialen in verschiedenen Vierteln veranstaltet werden, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Das nächste Treffen findet am Samstag, 27. Juli, 10 Uhr, am Spielplatz im Taubenloch an der Isar statt. Von dort geht es weiter zum Altstadtquartier Gries und zum Winzerer-Denkmal in der Fußgängerzone. Dort ist die CSU von 11 Uhr an mit einem Info-Stand vertreten.