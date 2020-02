"Songs of Travel" bringen Miriam Heuberger, Christian Feichtmair und Hajo Fickus in die Tölzer Franzmühle.

"Songs of Travel" in der Franzmühle

"Let the singer sing his song" lautet die sinngemäße englische Übersetzung des Sprichwortes "Reisende soll man nicht aufhalten". Passend zu den politischen Entwicklungen in Großbritannien präsentieren drei Künstler am Sonntag, 9. Februar, unter dem Titel "Songs of Travel" englisches Liedgut sowie Texte von William Shakespeare in der Tölzer Franzmühle.

Bariton Christian Feichtmair, geboren in Wolfratshausen, und die Tölzer Pianistin Miriam Heuberger unterrichten beide an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu in Wangen. Zusammen mit dem Wangener Schauspieler und Regisseur Hajo Fickus haben sie ein kurzweiliges Programm zum Thema Abschied und Liebe zusammengestellt. Im Zentrum stehen die "Songs of Travel" des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams. Dieser entnahm die Gedichte einer Sammlung gleichen Titels von Robert Louis Stevenson (1850 - 1894), dem berühmten Verfasser der "Schatzinsel".

Die "Songs of Travel" werden oft als britische "Winterreise" bezeichnet. Gemeinsam sind diesen beiden Liederzyklen die Themen Wandern, Trennung, Einsamkeit und Naturerleben. Unterschiedlich ist aber nicht allein der zeitliche Umfang - Franz Schuberts Werk dauert mehr als doppelt so lang -, sondern vor allem die Stimmung. Dominieren bei Schubert Zorn, Verzweiflung und wütender Spott, so sind Vaughan Williams' Wander-Lieder erfüllt von Stolz und zärtlicher Melancholie.

Ergänzt werden die "Songs of Travel" bei der Matinée durch Rezitationen von Texten William Shakespeares und dem Liederzyklus "Let Us Garlands Bring" von Gerald Finzi, der ebenfalls zu den bekanntesten Lied-Komponisten der englischen Spätromantik zählt.

Matinée in der Tölzer Franzmühle, Sonntag, 9. Februar, 11.15 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten