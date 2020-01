Bei einem Spaziergang in der Reihe "Märchenhaft wandern" führen Stadtversucherin Angelika Schmidt und Erzählerin Ursula Weber am Samstag, 11. Januar, Interessierte in illustre Winkel der Tölzer Vergangenheit. Die Teilnehmer begegnen Persönlichkeiten aus der Geschichte der Kurstadt wie Friedrich Nockher, Gabriel von Seidl oder Thomas Mann. Start ist um 10 Uhr am Stadtmuseum. Die Gebühr beträgt sieben Euro, mit Gästekarte und für Kinder vier Euro, inklusive einer kulinarischen Überraschung. Eine Anmeldung unter Telefon 08041/78 67 15 ist erwünscht, Kurzentschlossene sind aber willkommen.