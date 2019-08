19. August 2019, 21:31 Uhr In Bad Tölz Auf märchenhaften Pfaden unterwegs

Was geschieht, wenn zwei Tölzer Stadtführerinnen auf eine Geschichtenerzählerin treffen? Dann kreieren sie etwas Neues: "Sagenhafte Wanderungen mit verführerischer Erzählkunst auf verschiedenen Ebenen", so beschreibt es die stellvertretende Tölzer Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Die Wanderung mit Angelika Schmidt, Ulla Schneiders und Ursula Weber findet am Freitag, 23. August, bei jedem Wetter statt und führt an die Isar. "Wild, reißend und ungezähmt" werden Erzählungen und Historie rund um den Fluss präsentiert. Von 10 bis 14 Uhr sind Interessierte eingeladen, die gut fünf Kilometer lange Runde mitzuwandern und Natur, Orte und Geschichten zu entdecken. Auch eine Einkehr ist geplant. Start ist am "Bullenbrunnen" gegenüber der Tourist-Information am Max-Höfler-Platz im Badeteil/Kurviertel. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 7 Euro, mit Gästekarte und für Kinder 4 Euro. Eine vorherige Anmeldung bei der Tölzer Tourist-Info unter Telefon 08041 / 78 67 15 ist erwünscht.