7. Oktober 2018, 21:52 Uhr In Anwesenheit der Autoren Outdoor-Filmfest im KinoP.

Bayerisch und weltoffen zugleich - so will sich das BOFF 2018, das Bayerische Outdoor-Filmfestival, präsentieren, das bereits zum zweiten Mal im "KinoP." in Penzberg zu Gast ist. Gezeigt werden Abenteuerfilme, die auf ihre Weise mit Bayern zu tun haben: Entweder sind die Protagonisten oder Filmemacher aus dem Freistaat oder der Streifen wurde in den Bayerischen Alpen gedreht. Bei aller Liebe zur Heimat ist das BOFF erklärtermaßen weltgewandt - die Schauplätze der 2018 präsentierten Ski-, Kletter- und Mountainbike-Filme liegen zwischen grandiosen Wänden in den patagonischen Anden und dem Gran Paradiso in den Grajischen Alpen. Das Programm umfasst acht Filme zwischen sieben bis dreißig Minuten Länge. Festivalorganisator Tom Dauererklärt: "Wir glauben, dass wir uns mit der Konzentration auf bayerische Macher und Inhalte in den kommenden Jahren ein großes Spektrum an guten Geschichten erschließen werden." Im KinoP. am 10. und 17. Oktober jeweils um 20 Uhr in Anwesenheit der Organisatoren. www.boff-film.de