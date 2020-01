Wer am Starnberger See spazieren geht, könnte manchmal fast glauben, er befinde sich gar nicht am Fuß der Voralpen, sondern eher an einem der vielen Seen in Mecklenburg - so flach erscheint das Land, wenn man von Ambach aus nach Westen schaut. Das Abendrot in der blauen Stunde, das sich auf dem Wasser sanft widerspiegelt, ist indes immer faszinierend - ob im tiefen Süden der Republik, oder ganz im hohen Norden.