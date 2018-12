14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Im"Hinterhalt" Jam-Session als Jahresausklang

Die Kulturbühne "Hinterhalt" in Gelting kündigt für diesen Sonntag ein besonderes Ereignis an: Zum einen ist es die letzte offene Bühne unter dem Motto "Jam-Session" dieses Jahres. Dazu erklärt Wirtin Assunta Tammelleo: "Da können alle, die Musik machen, egal wie gut, egal welchen Stiles, kommen und sich auf der Bühne spontan mit anderen zusammentun." Die Jam-Session gibt es im "Hinterhalt" seit 2008. In aller Regel wird sie von einer festen Formation eröffnet, danach mischt sich alles durcheinander. Das professionelle Bühnenequipment steht kostenlos zur Verfügung. "In diesem Jahr haben wir das besondere Vergnügen, eine ganz junge Truppe aus dem Münchner Norden als Eröffnungsband zu begrüßen", sagt Tammelleo: Der Abend wird eröffnet von den Rattlesnake Torpedo Kids, die auf Initiative von Bruno Theil, Inhaber des Rattlesnake Saloons, München, als Nachwuchsband der dortigen Hausband, der Rattlesnake Torpedos, im März 2017 gegründet worden sind. Seither spielen die "Kids" hauptsächlich Country Music. Für die Adventszeit haben sie auch Weihnachtliches dabei. Beginn ist um 19.30 Uhr, Eintritt frei.