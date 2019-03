31. März 2019, 21:53 Uhr Im ZUK Dem Klimawandel begegnen

BenediktbeuernÜber "Anpassungen an die Folgen des Klimawandels in Deutschland" referiert Ingo Krüger am Dienstag, 2. April, im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern (Beginn 19 Uhr). Folgen des Klimawandels würden immer deutlicher spürbar, heißt es in der Einladung. Neben der Vermeidung von Treibhausgasen seien daher auch in Deutschland Anpassungen erforderlich - etwa an Wetter-Extreme wie Hitze, Trockenheit, Starkregen und Stürme, aber auch an Hochwasser, Erosion, die Meereserwärmung oder -versauerung. Wie solche Anpassungen aussehen könnten, beleuchtet der Vortrag im Pachinger-Raum des Maierhofs (1. Obergeschoss). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnahmebeitrag auf Spendenbasis.