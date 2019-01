27. Januar 2019, 22:02 Uhr Im ZUK Benediktbeuern Tag der Stille

Das Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen bietet eine christliche Meditation an

Zu einer christlichen Meditation unter dem Motto "Tag in Stille" lädt das Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen für Samstag, 2. Februar, von 9.30 bis 17 Uhr in den Meditationsraum im "Zentrum für Umwelt und Kultur" (ZUK) im Kloster Benediktbeuern ein. Unter Leitung des Theologen und Meditationslehrers Michael Hausner wird mit spirituellen Impulsen und leichten Körperübungen ein Weg in tiefe Gelassenheit und Präsenz geübt. Die Gebühr beträgt 39 Euro. Anmeldung erforderlich unter Telefon 08041/6090 oder E-Mail an info@kbw-toelz.de