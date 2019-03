19. März 2019, 21:54 Uhr Im Zentrum für Umwelt und Kultur Wetten, die das Leben verändern

Hinterlassen wir eine Welt, die lebenswert ist? Wer seinen eigenen Lebensstil hinterfragen und sein Leben nachhaltiger gestalten möchte, ist zum Kurs "Enkeltauglich leben - Das Spiel, das dein Leben verändert" ins Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) eingeladen. Start ist am Donnerstag, 28. März. In monatlichen Gruppentreffen beschäftigen sich die Teilnehmer mit wichtigen Aspekten ihres Lebens, die mit spielerischen Elementen angegangen werden, "um das im eigenen Leben nachhaltig zu ändern, was man alleine nicht schafft", heißt es in der Einladung. Durch den Kurs an sechs Abenden (28. März, 9. Mai, 6. Juni, 18. Juli, 12. September und 10. Oktober, jeweils 18.30 bis 21 Uhr) führen Spielleiterin Angelika Schwan und Martin Malkmus (ZUK). Von Treffen zu Treffen wetten die Teilnehmer, was sie bis zum nächsten Mal in ihrem Leben ändern wollen. Zugleich erfahren sie, wie es ihren Kurspartnern ergeht, bekommen Anregungen zu Möglichkeiten und praktischer Umsetzung. "Gemeinsam macht es Freude und am Ende gewinnen alle", lautet das Versprechen der Veranstalter. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Anmeldung bis 25. März unter www.zuk-bb.de; nähere Infos zum Spiel unter www.enkeltauglich-leben.org