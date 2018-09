10. September 2018, 22:28 Uhr Im Verein Judo auf Probe

Sport, das hat sich inzwischen herumgesprochen, macht nicht nur Spaß. Sich sportlich zu betätigen beugt zudem gegen Übergewicht, Alzheimer und Einsamkeit vor. Bei dem breit gefächerten Angebot heutzutage kann jedoch die Wahl der richtigen Sportart schwierig sein. "Die Chance ist hoch, dass Judo die richtige Antwort ist", teilt der Judoverein Ammerland-Münsing mit. Herausfinden kann man das bei einem Probetraining in Münsing, Wolfratshausen und Geretsried. Das ist für Interessierte jederzeit ohne Voranmeldung und ohne Vorkenntnisse möglich. Die Trainingszeiten gibt es im Internet unter www.jvam.de oder unter facebook.com/JudoMuensing. Weitere Informationen können per E-Mail an kontakt@jvam.de abgefragt werden.

"Der sanfte Weg" lautet die wörtliche Übersetzung des japanischen Begriffs Judo. "Ich kann jedem nur empfehlen, den Sanften Weg selbst einmal ein Stück zu gehen", erklärt Andreas Schaubmar. Der 49-Jährige, bis vor kurzem noch aktiver Wettkämpfer, trainiert beim Judoverein Jugendliche. Er preist die Vielseitigkeit der aus Japan stammenden Sportart, "die Fitness, Koordination und seelisches Wohlbefinden positiv beeinflusst", wie er sagt. "Beim Judoverein Ammerland-Münsing trainieren Sportler von unter 7 bis über 70 Jahren. Dabei wollen die einen in der Gemeinschaft mit netten Menschen das Einrosten aufhalten. Auf bayerischen und deutschen Meisterschaften um Titel und Pokale kämpfen die anderen. Und alles geht beim Judo miteinander." Trainiert wird an vier Wochentagen, nach Vereinbarung auch am Wochenende.