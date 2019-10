Unter dem Motto "Rezidivbehandlung bei Prostatakrebs" lädt die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Bayerisches Oberland an diesem Mittwoch, 9. Oktober, zu einem Vortrag in den großen Sitzungssaal des Landratsamts nach Bad Tölz ein (18 Uhr). Roman Ganzer informiert über aktuelle Entwicklungen und gibt Hinweise zum Vorgehen bei einem Rezidiv nach Therapie des Prostatakarzinoms. Ganzer ist Chefarzt des Centers of Excellence Urologie der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Der Eintritt ist frei.