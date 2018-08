22. August 2018, 22:04 Uhr Im Tölzer Kurhaus Pfiffig

Die an Jahren junge Geigenmusi mit dem bezeichnenden Namen hoib&hoib hatte ihre erste große musikalische Bewährungsprobe beim "Alpenländischen Volksmusikwettbewerb 2016" in Innsbruck. Nun tritt das Ensemble am Sonntag, 26. August, um 10.30 Uhr im Tölzer Kurhaus auf. Der Name der Gruppe hoib&hoib erklärt sich mit den Herkunftsorten der sechs jungen Musikanten, die ursprünglich jeweils zur Hälfte aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen stammen. In der Besetzung mit zwei Geigen, Blockflöte(n), Steirische Harmonika, Harfe und Kontrabass treten die Mädchen und Buben auf die Bühne. Überwiegend sind die von Rita Reiter angeleiteten Musikanten bei Musikantentreffen, kirchlichen Anlässen und bei Feierlichkeiten unterschiedlichster Art zu hören. Der Eintritt ins Tölzer Kurhaus ist frei.