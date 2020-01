Vor mehr als fünf Jahren ist der österreichische Entertainer Udo Jürgens im Alter von 80 Jahren gestorben. Er komponierte mehr als 1000 Lieder, veröffentlichte über 50 Musikalben und verkaufte in seiner mehr als sechzig Jahre währenden Karriere gut 105 Millionen Tonträger. Damit zählt er zu den erfolgreichsten Solokünstlern der Welt überhaupt. Seine Hits wie "Siebzehn Jahr, blondes Haar" oder auch "Griechischer Wein" erklingen bei der Hommage unter dem Titel "Die Udo Jürgens Stor - sein Leben, seine Liebe, seine Musik" am Sonntag, 2. Februar, im Tölzer Kurhaus. Beginn ist um 18 Uhr. Aus führende sind der Pianist Alex Parker und die Theaterschauspielerin Gabriela Benesch, die Anekdoten aus dem Leben des Grandseigneurs deutscher Unterhaltungsmusik erzählt. Die Eintrittskarten für das rund dreistündige Konzert gibt es in drei Kategorien zum Preis von 39.90 Euro aufwärts. Die Tickets sind unter anderem bei der Tourist-Information Bad Tölz, bei Happy Holiday Reisen und im Bürgerbüro der Stadt Wolfratshausen, im Reisebüro Hecher in Geretsried sowie bei München Ticket zubekommen. Weitere Auskünfte gibt es im Internet unter www.muenchenticket.de und www.eventim.de