Spätestens seit der Verfilmung von Walt Disney ist Sir Rudygard Kiplings "Dschungelbuch" aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. Das Theater Lichtermeer erzählt nun die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde, als Musical. Die Aufführung findet am Freitag, 3. Januar, im Kurhaus Bad Tölz statt (Beginn: 16 Uhr). Als der Tiger Shir Khan zurück in den Dschungel kommt, wird Mogli zur Gefahr für das ganze Wolfsrudel und soll deshalb zurück zu Seinesgleichen, ins Dorf der Menschen gebracht werden. Es beginnt eine spannende Reise durch den Dschungel und Mogli begegnet all den liebenswürdigen, gefährlichen, hinterlistigen und skurrilen Bewohnern des Dschungels: Balu, dem Bären, Baghira, dem Panther, Kaa, der Schlange, der vergesslichen Affenbande und natürlich Shir Khan. Die Inszenierung des Musical-Ensembles des Theaters Lichtermeer ist laut Ankündigung humorvoll gespielt und gemischt mit Tanz und Gesang, verfeinert mit fantasievollen Schattenspielen und Handpuppen. Ab vier Jahren. Karten zu 19,30 Euro bis 24,90 Euro gibt es in der Tourist-Information Bad Tölz, Max-Höfler-Platz 1, Telefon 08041/ 786715.