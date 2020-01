Auf seiner Tournee unter dem Titel "Musical Moments" machte Espen Nowacki vor knapp eineinhalb Jahren auch im Tölzer Kurhaus Station. Nun kehrt er mit seinem Ensemble zurück - und zwar mit der neuen und abwechslungsreichen Show "Best of Musicals". Drei Stunden lang bieten die Darsteller mit kraftvollen Stimmen die erfolgreichsten Hits aus 20 beliebten Musicalproduktionen. Die Aufführung geht an diesem Samstag, 4. Januar, von 20 Uhr an, über die Bühne des Kurhauses. Mit schillernden Kostümen, schauspielerischem Talent und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept will das Team von Nowacki die Zuschauer in die Welt von Musicals aus 50 Jahren entführen. Zu hören sind zum Beispiel die Balladen aus "Evita" und aus "Elisabeth", die Ohrwürmer aus "Grease", dem Abba-Musical "Mamma mia" oder auch aus "We will rock you". Der Streifzug geht weiter durch moderne Werke wie "Let it go", "Aladdin" oder "König der Löwen".Höhepunkte der Show sind schlussendlich die Songs aus "Tanz der Vampire" und die Liebesgeschichte aus "Phantom der Oper". Tickets zum Preis ab 31,90 Euro sind ab sofort im Internet erhältlich, wackyproductions-ticketshop.reservix.de oder auch über www.kurhaus-badtoelz.com