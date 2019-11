Aus verschiedenen Ecken in Oberbayern stammen die jungen Musiker, die sich in der Band Fishermen zusammengefunden haben. Sie sind am kommenden Freitag, 15. November, von 21.30 Uhr an, in "Papas Kesselhaus" in Bad Tölz zu hören. Erst vor vier Jahren wurde das Ensemble gegründet, das seither versucht, seinen Sound zu verfeinern und sich weiter zu entwickeln. Da wird dann aus dem bekannten Funk-Hit "Superstition" von Stevie Wonder schon mal ein griffiges Stück Rockmusik, oder auch das "9 to 5" von Dolly Parton zu einem Groove. Der Band ist es laut Lars Wiedenhofer vom Kesselhaus vor allem wichtig, ihr Programm abwechslungsreich und vielseitig zu gestalten, klassische Party-Songs sollen eher die Ausnahme sein. Fishermen besteht aus den Lenggriesern Josef Strobl (Schlagzeug), Toni Simon (Bass) und Lisa Strobl (Gesang), auch dem Burghausener Georg Schwarzenberger (Gitarren und Gesang) und der Garmischerin Teresa Fischer (Gesang). Der Eintritt zu dem Konzert im Kesselhaus ist frei, Spenden sind willkommen.