22. November 2018, 21:53 Uhr Im Tierheim Ausstellung "Tiere und Lebensräume"

Die Klecks-Schule der Phantasiezeigt am Samstag, 24. November, erstmals die Ausstellung "Tiere und Lebensräume" im Tierheim Gelting, Leitenstraße 67, in Kooperation mit dem Tierschutzverein. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr. In der Schau spielen Tiere in vielfältiger Darstellung, deren Lebensbereiche in der freien Wildbahn zunehmend vom Menschen eingeschränkt werden, eine Rolle. Zudem beschäftigt die Veranstalter, wie die Haltung von Tieren aufgrund fehlenden Wissens und mangelnder Empathie fehlgeleitet wird; ebenso die Frage, welche Lebensräume in der Zukunft Sinn haben. Die Bilder und Skulpturen wurden von den wöchentlichen "Klecks"-Gruppen erschaffen. Entstanden sind hierbei - vielleicht - Häuser der Zukunft; natürlich gebaut und bepflanzt, die das Klima unterstützen. Die kostenlose Ausstellung läuft bis 31. Januar. Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag und Samstag 13-16 Uhr oder nach Vereinbarung.