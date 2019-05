31. Mai 2019, 21:56 Uhr Im Stall von Gut Hub Café Unterzucker

Die Aktion KleinKunst-Penzberg hat für das Tollhub 2019 das Café Unterzucker engagiert, und zwar für Samstag, 1. Juni, von 15 Uhr an auf Gut Hub im Stall. Das Café Unterzucker ist kein Kaffeehaus, sondern eine Kapelle, und diese spielt live einerseits für Kinder ab sechs Jahren, "aber auch für Erwachsene mit kindlichem Gemüt", wie es in der Ankündigung heißt. Die Texte stammen von Richard Oehmann, die Kompositionen von Tobias Weber. Oehmann ist Autor und Puppenspieler, hauptberuflich Intendant von "Doctor Döblingers geschmackvollem Kasperltheater", für das er zusammen mit Josef Parzefall singt, schreibt, spricht und Kinderhörspiele produziert. Beim Café Unterzucker wird hochdeutsch und bairisch gesungen. Das Programm für den Auftritt im Stall von Gut Hub mit dem Titel "Bitte, Mammi, hol mich ab" besteht einerseits aus Liedern aus der Nachbarschaft, etwa von der Erstklässlerin Liesl, dem Nachbarspießer Ahnfried oder vom Eismann, der mal Seemann war. Andrerseits finden sich im Repertoire der fünfköpfigen Combo viele Urlaubslieder von der zweiten CD. Zudem wird es einige neue Tierlieder geben, kündigen die Veranstalter an. Kartenvorverkauf bei Buchhandlung Rolles, der Eintritt kostet 6 Euro.