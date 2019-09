Unschwer zu erkennen: die Brücke über den Loisach-Isar-Kanal in Gelting in Aquarell.

Aquarellbilder von Barbara Ehrenreich sind derzeit im Geretsrieder Rathaus zu sehen. Die Geretsrieder Künstlerin präsentiert verschiedene Motive, darunter vertraute heimische Ansichten wie die Isar oder die Brücke in Gelting, aber auch Erinnerungen an Aufenthalte in Frankreich oder Irland. Neben den Landschaftsbildern lässt sie in ausdrucksstarken Farben und Formen die Natur sprechen, wie zum Beispiel im Bild "Magnolien". Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis 30. Oktober im Einwohnermeldetrakt (Erdgeschoss) und im Obergeschoss des Rathauses am Karl-Lederer-Platz 1 zu sehen.